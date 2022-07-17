احتجاز 5 من مصابي حادث طريق الإسماعيلية في مستشفى جامعة قناة السويس.. بينهم حالة خطرة

احتجزت الأطقم الطبية اليوم الأحد 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى جامعة قناة السويس مساء أمس السبت جراء حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين وشخصين آخرين في حالة طبية غير مستقرة، ويجرى تقديم الدعم الطبي لهم.

احتجاز حالة بالعناية المركزة

وأضافت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس أنه تم احتجاز أحد الحالات داخل العناية المركزة بسبب وصوله مصاب بنزيف داخلي في الرأس وفي البطن واضطراب في حالة الوعي.

ووصل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس أمس، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي وسيارة نقل قرب مدخل مدينة أبوصوير على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إضابة كلاً من كمال كامل محمود 60 سنة باشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه نزيف بالمخ وفي حالة غير مستقرة و صفية عبدالرحمن عبده 32 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيسر

إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلين

وأصيبت 3 من أسرة واحدة بينهم طفلين بإصابات مختلفة أشدهم حالة الأب قائد السيارة، ويدعى من محمد نبيل عبدالفتاح، 35 سنة، ومقيم بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالضلوع، فيما أصيب طفليه ياسين 5 سنوات، بجرح قطعي باليد اليسرى وسحجات بالجسم وطفلته آيسل عامين مصابة بكدمات وسحجات في الجسم.

وقالت المصادر الطبية إن حالة الطفلين شبه مستقرة وأنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.