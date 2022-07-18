إيرادت فيلم بحبك لـ تامر حسني تتخطى الـ30.6 مليون جنيه منذ بداية عرضه

حقق فيلم بحبك لـ تامر حسني منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، إيرادات وصلت إلى 30 مليونًا و693 ألفًا و761 جنيهًا.

إيرادات فيلم بحبك أمس

وحصد فيلم بحبك أمس إيرادات بلغت مليون و342 ألفًا و636 جنيهًا من إجمالي ما حققته دور العرض السينمائية المختلفة أمس، إذ بلغ إجمالي إيرادات دور السينما أمس 4 ملايين و505 آلاف و614 جنيهًا، وذلك حسب البيان الصادر من شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

تامر حسني يكشف كواليس فيلم بحبك

وكان تامر حسني كشف في مداخلة هاتفية على «راديو نجوم إف إم» أنَّه ظل سنتين كاملتين يعمل على هذا الفيلم، كما تعرضت أفكاره الرومانسية للرفض من قبل المنتجين الذين باتوا يفضلون الأكشن والكوميدي بعد انتشاره السنوات الماضية.

كما أوضح «حسني» أنَّ إحساسه بفيلم بحبك يختلف عن باقي الأعمال التي سبقته لأنّه التجربة الإخراجية الأولى له، قائلا: «أنا دخلت الفيلم عشان لازم أحارب ويبقى في مشاعر، والناس تفكر في حب وعواطف، والحمد لله طلعت صح».

أبطال فيلم بحبك

يقوم ببطولة فيلم بحبك مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

أفلام عيد الأضحى

ويتنافس في عيد الأضحى المبارك بجوار فيلم بحبك كلا من: فيلم كيرة والجن بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وفيلم «عمهم» لـ محمد عادل إمام.