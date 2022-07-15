أغنية حبيتها يا ناس لـ تامر حسني من فيلم بحبك تحقق نصف مليون مشاهدة

حققت أغنية حبيتها يا ناس للفنان تامر حسني، ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة عقب ساعات قليلة من طرحها مساء أمس عبر موقع المشاهدات يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، توزيع وميكس ماديو.

أغنية حبيتها يا ناس من فيلم بحبك للفنان تامر حسني

وتصدرت أغنية تامر حسني حبيتها يا ناس، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرحها، خصوصًا وأنها فيديو كليب يجمع مشاهد من فيلم بحبك الذي تم طرحه بدور العرض السينمائي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى.

فيلم بحبك تأليف وإخراج وتمثيل وموسيقى تامر حسني

وخلال فيلم بحبك يخوض من خلاله تامر حسني، تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة، بالإضافة إلى كتابة السيناريو والحوار ووضع الموسيقى التصويرية، وأيضا يتولى التمثيل بالفيلم مع هنا الزاهد وهدى المفتي وأحمد عزمي ومدحت إسماعيل.

ويحرص تامر حسني، على مشاركة ردود أفعال جمهوره عبر حسابه على موفع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والتي تحمل إشادات بالفيلم والأغاني التي تضمنها.

وعبر تامر حسني عن سعادته بارتفاع إيرادات فيلم بحبك وتصدره محركات البحث، وتأكيده أن هذا الفيلم شهد إيرادات هى الأكبر في مسيرته الفنية.

وسبق وقدم تامر حسني، عددًا من الأفلام منها حالة حب عام 2004 مع هاني سلامة وهند صبري وزينة، وفيلم سيد العاطفي، والأجزاء الثلاثة من فيلم عمر وسلمى، وفيلم نور عيني، وأهواك.