بسمة بوسيل: تامر حسني شاركني في اختيار بطلات فيلم «بحبك»

تصدرت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشرها فيديو لأبنائها وهم يلعبون في حمام السباحة.

بسمة بوسيل تنشر فيديو لأبنائها

وعلقت بسمة بوسيل على الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «اللهم إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك».

الجمهور يعلق على فيديو أبناء بسمة بوسيل

وتوالت التعليقات على فيديو بسمة بوسيل من قبل الجمهور والمتابعين، حيث قال أحدهم: «حبيباتي.. الله يحفظهم يا رب»، وقال ثان: «الله يحفظهوملكم أنتِ وتامر يا رب ويسعدكم ويجعلكم فيهم كل الخير»، وقال ثالث: «الله يحفظهم حبيبي وتشوفيهم أحسن مراتب».

احتفال بسمة بوسيل بطرح فيلم زوجها تامر حسني

واحتفلت بسمة بوسيل مؤخرا بطرح فيلم زوجها تامر حسني، حيث حرصت على التواجد معه بالعرض الخاص للفيلم، الذي أقيم بإحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، بحضور صناع ونجوم العمل.

بسمة بوسيل: تامر حسني حرص على مشاركتي في اختيار البطلات

وقالت بسمة بوسيل في تصريحات خاصة حينها لـ«الوطن» إنها طلبت من زوجها تامر حسني ألا يسرد لها أحداث أو تفاصيل فيلمه الجديد، إلا بعد طرحة في دور العرض ومشاهدته مثل الجمهور، وكان دايما يوجه لي بعض الأسئلة في الفيلم، وحرص على مشاركتي في اختيار البطلات.