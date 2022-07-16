«التعليم العالي» تعلن الاستعداد لتنسيق 2022.. تجهيز مكاتب التقديم

أكّدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتنسيق القبول 2022-2023 وفقاَ للضوابط التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنَّه جرى الاستعداد بمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفرعيه بجامعتي أسيوط والإسكندرية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مناشداً الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التوجه لمكتب التنسيق حال الاستفسار عن أي شيء يتعلق بتنسيق القبول 2022.

تنسيق القبول 2022

وأكّدت مصادر بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ البدء في استقبال الطلاب الراغبين في الاستفسار من مكتب التنسيق خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، وفقاً للقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ خلال الأسبوع الجاري الكشف عن جميع القواعد والضوابط المتعلقة باختبارات القدرات 2022، منوهاً إلى أنَّ العمل يجرى على قدم وساق بمختلف الجامعات والكليات المخصصة لها اختبارات القدرات استعدادا لاستقبال الطلاب.

اختبارات القدرات 2022

ونوهت المصادر إلى أنَّه سيتم البدء في أعمال اختبارات القدرات 2022 الأسبوع المقبل وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّدة أنَّه لا تغيير في ضوابط وقواعد اختبارات القدرات عن العام الماضي خاصة فيما يتعلق بقيمة مصروفاتها.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بلجنة قطاع كليات الإعلام بالأعلى للجامعات، أنَّه جرى تجهيز 500 سؤال متنوع لاختبار قدرات كليات الإعلام وسيتمّ توزيعها على عدد الامتحانات المقررة للطلاب.