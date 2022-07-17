التعليم العالي: قواعد اختبارات القدرات مثل العام الماضي لا تغيير فيها

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، أن قواعد اختبارات القدرات 2022، هي نفس قواعد تنسيق الجامعات العام الماضي، وفقاَ لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأشار إلى أنّ أبرز القواعد تتمثل في الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وهي كليات «التربية الرياضية - التربية الفنية - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية النوعية - الاعلام - التمريض - التربية الموسيقية - الكليات التكنولوجية».

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جرى الانتهاء من كل الأعمال اللوجستية لمكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات، تمهيداً لبدء العمل به واستقبال طلاب الشهادات للاستفسارات بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

ونوه بأنه سيتم الالتزام بإجراءات وضوابط التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الخاصة بمكتب التنسيق.

اختبارات القدرات 2022

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل مهامها لمجابهة الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مناشداً جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي؛ للتأكد من حقيقة اعتماد الكيانات الوهمية سواء من الأعلى للجامعات أو الوزارة والاطلاع على أسماء المؤسسات المعتمدة من خلال القوائم المنشورة عبر منصات الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

ونوه رئيس قطاع التعليم بأن قواعد تنسيق القبول بالجامعات، هي قواعد تنسيق العام الماضي ذاتها، لافتا إلى أنّ مراحل تنسيق القبول للجامعات، كما هي دون تغيير.