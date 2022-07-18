تطبيقات الدردشة تلقي بخدمات SMS إلى المجهول.. فهل تختفي قريبا؟

قال الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، إنّ الإقبال على استخدام الرسائل النصيّة SMS، تراجع بنسبة 70% لصالح تطبيقات التراسل الفوري، التي تتميّز بأنّها أقل في التكلفة، فضلا عن إمكانية إرسال مئات الرسائل لأكثر من شخص في وقت واحد.

تراجع الإقبال على SMS

وأرجع عضو لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، انخفاض الإقبال على استخدام الرسائل النصية أيضا، إلى قدرة تطبيقات التراسل الفوري على إرسال واستقبال الوسائط المتعددة، مثل الصور والفيديوهات.

الرسائل النصيّة الأكثر أمانا

ورغم التراجع الكبير في استخدام الأفراد للرسائل النصية SMS، إلا أنّ «شريف» أكد أنّ هناك إقبال كبير للغاية على استخدام تلك الرسائل من قبل الشركات وقطاع الأعمال، خاصة الاستخدامات المالية، موضحا أنّ البنوك على سبيل المثال تستخدم الرسائل النصية لإخبار العملاء بقيمة السحب من ماكينة الصراف الآلي، إذ إنّ الرسائل النصية هي الأكثر أمانا للمستخدمين، فضلا عن أنّ التطبيقات المختلفة تتحقق من مستخدميها فعليا عبر إرسال رسائل نصية، للتأكد من أنّ الأشخاص هم أصحاب تلك التطبيقات.

وأكد عضو لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، أنّه رغم التراجع الكبير في استخدام الرسائل النصية بالنسبة للأفراد، إلا أنّ هناك زيادة رهيبة للغاية في استخدام الرسائل للخدمات والأعمال، ما يعوّض تراجعها بالنسبة للأفراد، مؤكدا أنّه لا يمكن الاستغناء عن الرسائل النصية، ولن تنتهي بالاعتماد على تطبيقات الرسائل التطبيقية.

وتوفر شركات المحمول العاملة في السوق المصري، باقات شهرية من رسائل الـSMS، تصل إلى 3 آلاف رسالة، لكن الإقبال على استخدامها انخفض بشكل كبير.