البنوك تُغلق الحسابات الراكدة وتخطر العملاء بـ«SMS» لزيارة أقرب فرع

جددت البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالسوق المصري تحذيراتها لجميع العملاء بسرعة التوجه لفروع البنوك المشتركين فيها للنظر وتحديد مصير حساباتهم الراكدة الخاصة.

وذكرت البنوك في رسالتها إلى العملاء: «عميلنا العزيز يرجى التكرم بزيارة أقرب فرع من فروع البنك خلال أسبوعين لتحديث بياناتك وذلك للأهمية.

وقال مصدر مصرفي إنَّ البنوك أعلنت ركود عدد كبير من الحسبات المصرفية الخاصة التي لم يتم التعامل معها خلال 3 إلى 6 شهور متواصلة.

وأضاف المصدر المصرفي لـ«الوطن»، أنَّ هناك عدد كبير من الحسابات الراكدة التي تم وقف التعامل عليها حتى لو بها أرصدة مالية، إذ يجب على العميل التوجه الى البنك وإعادة تفعيل الحساب مرة أخرى من خلال خدمة العملاء وإجراء معاملة بنكية.

طريقة إعادة الحساب الراكد

وأشار المصدر إلى أنَّ العميل يتوجه إلى فرع البنك ويقدم صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به على أن تكون سارية، ثم يملأ استمارة طلب لتفعيل الحساب المصرفي مرة أخرى، وينتظر في فرع البنك من 10 إلى 20 دقيقة، ويتم تفعيل الحساب، وإذا أراد سحب أو إيداع مبلغ في الحساب يتمّ ذلك من خلال خزينة البنك.

وأوضح أنَّ عشرات البنوك أعلنت ركود مئات الحسابات البنكية وذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

يذكر أنَّ جميع البنوك الحكومية والخاصة أرسلت رسائل «sms» وبريد إلكتروني، لدعوة عملاء البنك للتوجه إلى أقرب فرع لتحديث البيانات، محذرة من إغلاق الحسابات الراكدة للعملاء خلال أسبوعين.

غلق الحسابات الراكدة

وبدأت بالفعل البنوك العاملة في السوق المصرية غلق الحسابات الراكدة لديها بعد أسبوعين من الإعلان، مشيرة إلى أنَّه يحق للبنك إغلاق الحسابات نهائيًا إذا توقفت عليها التعاملات المذكورة لمدة عام.

كان البنك المركزي المصري أعلن في كتاب دوري، أنَّ الحسابات الراكدة هي تلك الحسابات التي لم يتمّ عليها أي نوع من المعاملات، كالسحب والإيداع أو التحويل والاستعلام لمدة سنة للمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة وللحسابات الجارية أيضاً ولمدة عامين لحسابات التوفير.

البنك المركزي المصري

وكانت البنوك قد بدأت مخاطبة عملائها شهر أغسطس الماضي، بضرورة العمل على إعادة تنشيط تلك الحسابات مرة أخرى تجنباً لإغلاقها.