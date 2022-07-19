سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في البنوك المصرية

شريحة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، يحرصون يوميا على متابعة اسعار العملات في البنوك العاملة بالأسواق المصرفية المصرية، إذ إنّها دائما مرتبطة بأعمالهم الخاصة، منها مواصلة التعرف على سعر الدينار الكويتي، في البنوك المصرية.

وفي مجال متابعة أسعار العملات، يرصد موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية على مدار اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الثلاثاء، في السطور التالية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 61.22 جنيه للشراء مقابل 61.56 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لبداية التعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، نحو 58.07 جنيه للشراء، مقابل 61.58 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، في بنك مصر 58.08 جنيه للشراء مقابل 61.48 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك التجاري الدولي نحو 59.61 جنيه للشراء، مقابل 61.68 جنيه للعمليات البيع وفقًا بداية اليوم الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 57.57 جنيه للشراء مقابل 61.64 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر العملة السعودية للريال ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم، 5.3 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وهو ما سجلته أيضا في بنك مصر.