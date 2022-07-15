سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 15-7-2022 في البنوك المصرية

يعد الدينار الكويتي من أهم العملات التي يحرص الكثير من محبي مطالعة أخبار الاقتصاد على البحث عنه بشكل يومي، إذ أنه أعلى عملة أمام الجنيه المصري، ويبحث عنها العاملين في دولة الكويت وذويهم باستمرار، حتى يستطيعون معرفة ما يملكونه من أموال.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل يومي ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء باستمرار، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر تعاملات للبنك المركزي المصري وردت قبل بداية الإجازة الرسمية بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ما زال سعر الدينار الكويتي يشهد استقرارًا في بنك مصر اليوم بنحو 58.80 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهو بنفس القيمة الخاصة في عمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي، بناءً على آخر ما نشره الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما شهد أيضًا سعر الدينار الكويتي استقرارًا ضمن المعاملات المصرفية ببنك الإسكندرية ليسجل 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر ما نشره موقع البنك الرسمي قبل إجازة العيد.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يتعلق بالعملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، فسجل سعر العملة السعودية الرسمية للريال ضمن معاملات البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في عمليات البيع والشراء في بنك مصر.