سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-7-2022 في البنوك المصرية

يعد الدينار الكويتي من أكثر العملات العربية التي تثير اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، وعلى الرغم من استمرار إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك حتى السبت المقبل، إلا أنَّ هناك إقبالًا كبيرًا على متابعة سعر العملة الكويتية، نظرا لأنَّها العملة العربية الأعلى سعرًا أمام الجنية المصري.

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون، نرصد من خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي، حسب آخر أسعار معلنة في البنوك العاملة بمصر قبل إجازة عيد الأضحى، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ما زال سعر الدينار الكويتي يشهد استقرارًا في بنك مصر اليوم بنحو 58.80 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهو بنفس القيمة الخاصة في عمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي، بناءً على آخر ما نشره الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما شهد أيضًا سعر الدينار الكويتي استقرارًا ضمن المعاملات المصرفية ببنك الإسكندرية ليسجل 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر ما نشره موقع البنك الرسمي قبل إجازة العيد.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر تعاملات للبنك المركزي المصري وردت قبل بداية الإجازة الرسمية بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يتعلق بالعملة الرسمة للمملكة العربية السعودية، فسجل سعر العملة السعودية الرسمية للريال ضمن معاملات البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في عمليات البيع والشراء في بنك مصر.