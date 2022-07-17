سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17-7-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات اليوم الأحد الموافق 17 يوليو في البنوك المصرية، يتابع الكثيرين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي مجال أسعار العملات، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، في السطور التالية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم 61.16 جنيه للشراء مقابل 61.57 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لبداية التعاملات اليوم الأحد 17 يوليو الجاري للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ما زال سعر الدينار الكويتي يشهد استقرارًا في البنك الأهلي اليوم بنحو 58.79 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه لعمليات البيع، بناءً على ما نشره الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 61.45 جنيه للشراء، مقابل 61.64 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجلت آخر سعر للعملة الكويتية اليوم الأربعاء، في بنك مصر 59.91 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للعمليات البيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما شهد أيضًا سعر الدينار الكويتي استقرارًا ضمن المعاملات المصرفية ببنك الإسكندرية ليسجل 57.54 جنيه للشراء مقابل 61.44 جنيه لعمليات البيع، وفقًا بداية اليوم بحسب ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يتعلق بالعملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، فسجل سعر العملة السعودية الرسمية للريال ضمن معاملات البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في عمليات البيع والشراء في بنك مصر.