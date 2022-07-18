سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18-7-2022 في البنوك المصرية

يتابع العديد من الأشخاص والمستثمرين ورجال الأعمال سعر الدينار الكويتي مع بداية التعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو في البنوك المصرية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وفي مجال أسعار العملات، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الإثنين الذي يوافق ثاني أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، في السطور التالية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم 61.16 جنيه للشراء مقابل 61.57 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لبداية التعاملات اليوم الإثنين 18 يوليو الجاري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم نحو 58.89 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين، في بنك مصر 58.81 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 61.45 جنيه للشراء، مقابل 61.64 جنيه للعمليات البيع وفقًا بداية اليوم، بحسب ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما شهد أيضًا سعر الدينار الكويتي استقرارًا ضمن المعاملات المصرفية ببنك الإسكندرية ليسجل 57.44 جنيه للشراء مقابل 61.44 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجلت سعر العملة السعودية الرسمية للريال ضمن معاملات البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وهو ما سجلته أيضا في بنك مصر.