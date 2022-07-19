9 مستندات لإنشاء دار مسنين.. أبرزها موافقة الدفاع المدني والحي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة لترخيص تأسيس دار مسنين، لتوفير أسلوب حياة كريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، مشيرة إلى أن يتم تقديم دعم نقدي شهري لـ 475 ألف مسن بتكلفة اجمالية تصل إلى 2,6 مليار جنيه سنوياُ.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تأسيس دار مسنين

وأشارت التضامن على الموقع الرسمي لها، أن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تأسيس دار مسنين تتمثل فيما يلي:

- تقديم عقد إيجار أو تمليك ويكون موثق من الشهر العقاري.

- تقديم تقرير الاستشاري الهندسي بالحي.

- تقديم طلب من الجمعية التي تم إشهارها من وزارة التضامن الاجتماعي موجهة لمدير عام الإدارة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه.

- تقديم صورة من محضر مجلس الإدارة بالموافقة على الترخيص.

- يشترط تقديم موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان.

- يشترط تقديم المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالدار مثل المؤهل الدراسي.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الخبرات السابقة.

- تقديم صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.

يشترط أن تكون الجنسية مصرية

ولفتت التضامن إلى أنه يشترط أن تكون الجنسية مصرية، كما يشترط وجود شقة أو مبنى مستقل ويفضل أن يكون في الأدوار الأولى، إلى جانب عدم وجود دور مسنين كافية بالمنطقة المراد إقامة الدار بها، موضحة أنه يتم اجراء بحث اجتماعي من قبل الإدارة الاجتماعية.

وأكدت التضامن أنه تم إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، مشيرة إلى أنه تم القيام إصدار مقترح لقانون «الحقوق المتكاملة للمسنين» لأول مرة في مصر، ما تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تم مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.