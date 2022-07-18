الأسرة والطفولة بـ«التضامن»: لدينا 167 دارا للمسنين في 24 محافظة

قالت أميمة رفعت، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم الكثير من الخدمات الإنسانية على كافة المستويات، بداية من مرحلة الأطفال الرضع وحتى ممن هم كبار السن، «ما نفعله للمسنين يعتبر رد جميل لهم، والمسن كان عمود الأسرة في يوم من الأيام وتحمل كافة الأعباء».

رفعت: الوزارة لديها 167 دارا للمسنين على مستوى 24 محافظة

وأضافت «رفعت»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة قد حرصت على مراعاة المسن داخل وخارج بيته، حيث إن الوزارة بات لديها حاليا 167 دار للمسنين على مستوى 24 محافظة من محافظات الجمهورية، وتخدم 2900 مسن.

رفعت: لدينا حاليا 197 ناديا للمسنين

وأوضحت أن الوزارة لديها أيضا حاليا 197 ناديا للمسنين، ويخدم 22900 مسن على مستوى الـ24 محافظة، مشيرة إلى أن المسنين الملتحقين بدار المسنين دائما ما يتلقون الرعاية الكاملة بغرف فردية وثنائية، «منهم اللي بيفضل يعيش لوحده، ومنهم اللي بيدور على الونس».

وأكدت أن أكثر دور المسنين كثافة دائما ما تتواجد في محافظات القاهرة والإسكندرية ثم القليوبية، إلا أنه بالنسبة لمحافظات الوجه القبلي وبعضا من محافظات الوجه البحري فتقل فيها أعداد تلك الدور نظرا للأعراف والتقاليد السائدة هناك بين المواطنين.

وتابعت: «المسنين اللي معندهمش أهل زي الكبار بلا مأوى اللي بنعثر عليهم في الشارع بنودعهم في دور بلا مأوى، وبيتم إخراج الأوراق الثبوتية لهم ويتم إيداعهم في أي من الدور بدون أي مقابل، ودول بيكون ملهمش حد، وكل دار حسب إمكانياتها بتحط أسعارها وبتخضع جميعهم لوزارة التضامن».