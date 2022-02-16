فحص عدد من المسنين في دور الرعاية بالفيوم ضمن قافلة طبية لـ«الداخلية»

نفذت وزارة الداخلية، متمثلة في قطاع حقوق الإنسان، قافلة إنسانية؛ لتوزيع المساعدات العينية على قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق مديرية أمن الفيوم.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، فإن القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين تحت شعار «كلنا واحد.. معك في كل مكان».

فحص عدد من المسنين في دور الرعاية

وشارك في القافلة أيضًا قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات، وأجروا زيارة لعدد من المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين والأيتام، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء والمرضى، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم لهم وتوزيع بعض الهدايا العينية.