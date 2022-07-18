يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الحالي 2021/2022، على مؤشر البحث جوجل على الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023، والذي فتح باب التنسيق إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا على موقع وزارة التعليم بوابة مركز المعلومات، على هذا الرابط ، وذلك على حسب ميعاد التقديم المعلن لكل مديرية تعليمية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023 وهي كالتالي:

- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية.

- عدد 6 صور مقاس 4 * 6.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.

- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.

- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

خطوات التسجيل للتنسيق للصف الأول الثانوي

- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

- الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

- الضغط على حفظ الرغبات.