آخر موعد للتقديم في مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية للعام الدراسي الجديد

آخر موعد للتقديم لمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من جانب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2021/2022، بعد فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد.

آخر موعد للتقديم في مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية.. غدا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غدا الثلاثاء 19 يوليو، آخر موعد للتقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدنية الضبعة في مطروح للعام الدراسي 2023/2022 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

رابط التقديم لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

وأضافت وزارة التعليم، على موقعها الرسمي، أن الطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة الضبعة، عليهم زيارة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال هذا الرابط، بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 260 درجه وألا تقل درجات «الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية»، عن 95%، وألا يزيد السن في 1 أكتوبر عن 18 سنة.

اختبار إلكتروني للمتقدمين لمدرسة الضبعة

وأشارت الوزارة، إلى عقد اختبارًا إلكترونيًا للمتقدمين لمدرسة الضبعة يومي الأحد والإثنين 24 و25 يوليو الجاري، للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، مشيرة إلى أنه لا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموعه درجاتهم.

وحددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة للتقديم إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها وهي كالتالي:-

- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال قيمته 100 جنية فقط لا غير للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تقوم المديريات التعليمية، باستلام أوراق التقدم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصال سداد مقابل أداء خدمة وإرفاق أوراق التقدم.