أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بولي الأمر وكلمة المرور، التي كتبها ولى الأمر عند إنشاء الحساب الخاص به.

وطالبت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، بتشكّيل لجنة بكل إدارة تعليمية، لمراجعة تنسيق القبول لرياض الأطفال في جميع الإدارة بالمستوى الأول والثاني برياض الأطفال، بالإضافة إلي تشكيل لجان لمراجعة صحة الأوراق المدونة إلكترونيًا من قبل ولي الأمر، وتتم مقابلة شخصية للطفل موعد تحدد إدارة كل مدرسة.

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، يتم تشكيل لجنة من (معلمات رياض الأطفال، والأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي)، لإجراء المقابلة مع الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال وفقًا لشروط التنسيق.

وأضافت المديريات التعليمية، يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدرسة وفي حالة عدم اجتيازه للمقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

- ترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق علي الموقع الرسمي للوزارة وهي كالتالي:-

- 6 صور حديثة للطفل.

- شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل صورتين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

- بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

- ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.