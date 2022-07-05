التعليم تعلن ضوابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 في 3 محافظات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي المقبل 2022/2023 في 3 محافظات (المنوفية - الوادي الجديد - الشرقية).

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن لأولياء الأمور والطلاب التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2022/2023 على هذا الرابط، وفق المواعيد المحددة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بمتابعة تسجيل الطلاب للتنسيق الالكتروني وموقف قيام المدارس بالبت في طلبات التقديم، مع تحديد موعد بداية ونهاية تنسيق كل مرحلة سواء الثانوي الفني والعام، إضافة إلى تسجيل خريطة التوزيع الجغرافي للقبول بالمدارس.

البت في طلبات الطلاب المتقدمين لأولى ثانوي

كما وجهت الوزارة المدارس بالبت في طلبات الطلاب المتقدمين؛ لتمكينهم من سداد المصروفات الدراسية، وتسجيل موقف استلام الطلاب المقبولين بعد استلام إيصال المصروفات الدراسية بعد غلق مراحل التنسيق وفق المواعيد التي تحددها المديريات.

أوراق التقديم المطلوبة للصف الأول الثانوي

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوي عام وفني للعام الدراسي المقبل وهي كالتالي:-

- التسجيل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم أولا.

- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

- استمارة الشهادة الإعدادية.

- إحضار صورة لبطاقة الأب.

- إحضار صورة لبطاقة الأم.

- تقديم 6 صور شخصية حديثة للطالب.

- ملف تقديم ثانوي ويتكون من ( طلب التحاق بالثانوي + وملف متابعة).

- ايصال بتسديد المصروفات بالبريد مع إحضار 2 صورة ضوئية.

- ايصال مياه أو كهرباء أو تليفون أرضي ويسجل عليه اسم الطالب أو ما يثبت العنوان.

- طوابع بريد.

- طوابع دعم تعليمي.