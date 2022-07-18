رغدة توجه رسالة إلى نفسها: كوني قوية لم تحنِ رأسها إلا لله وتحت المطر

وجهت الفنانة السورية رغدة رسالة إلى نفسها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة: «عزيزتي أنا: كوني ممتنة لنفسك اليوم شاكرة لها بعد الله أنها كانت ثابتة في أوج النوائب».

وتابعت: «قوية لم تحن رأسها إلا لله وتحت المطر، ضعيفة أمام الله وحده، وزوايا غرفتها التي تحمل ذرات الملح الصخري، وأمام كائنات خلقها الله لاحول ولا قوة لها».

رغدة توجه رسالة إلى نفسها

كما أشارت الفنانة رغدة إلى ضرورة أن تحب نفسها وتتقبلها كما هي، فضلاً عن مسامحتها، موضحة: «أحبيها كحب الأرض العطشى للماء، والنبات للضوء والأجنحة للفضاء، واشتهي لها ما يشتهيه الوطن لأبنائه، والأم لوليدها، والفقير الصادق لوجبة مشبعة من الصبر، اغفري لها وسامحيها على نزقها وغضبها أحيانًا، فهما رد فعل على أفعال مَن حولها ليس إلا، هدهديها ليلاً بعد صخب نهار عصيب، ودندني لها بصوت عذب خافت حنون كضوء الغروب بعد ضجيج يوم هز أوصال روحها».

واختتمت حديثها مع نفسها قائلة: «عانقيها حتى الثمالة كعناق المحبين بعد غياب، وإياك ولومها فيما تبقى من رحلة الحياة، فقد كانت الحقائب ممتلئة فوق أكتافها والقطار مزدحمًا بزفير الأفواه، وشهيقها مخنوق، ورئتاها حبتان من صدف مكسور، وكل سنة وأنت بخير».

رغدة تطالب جمهورها بمعاملة الحيوانات برفق وقت الذبح

وكانت الفنانة رغدة اعترضت على طريقة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والعنف الذي يتعامل به البعض مع الحيوانات، حيث كتبت: «كل أطباء البيطرة أكدوا على أن البهيمة أيًا كان نوعها إن ذُبحت وهي خائفة ومتوترة ومجهدة، والقسوة عليها ناهيك عن الحرارة، يترتب على ذبحها تضرر الأنسجة بما يجعل نوعية لحمها وجودته وقيمته الغذائية قليلة وجافة وانخفاض فترة صلاحيتها، وتأثر انخفاض عملية نزف الدم، رحمنا الله وأيقظ قلوب وضمائر الذابحين».