«ده مش برد مروحة».. طبيب يوضح كيفية التعامل مع أعراض الموجة السادسة

«مفيش برد مروحة، ونرجو من المواطنين عدم الاستهانة بالأعراض»، بتلك الكلمات حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات من جديد، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت في كل المستشفيات وسائل الكشف والعلاج والتوعية وجميعها بالمجان.

أعراض الموجة السادسة

أعراض الموجة السادسة من فيروس كورونا شبيهة بأعراض بنزلات البرد، وبحسب الدكتور حسام حسني، فهي عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمدة من 24 إلى 48 ساعة مع ألم في الحلق، وتكسير في الجسم، وهذا يستدعي تشخيص الحالة بأنها اشتباه كورونا بالمتحور الجديد.

الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن هناك أعراضًا تنفسية وأعراضًا معوية وهي المنتشرة بشكل كبير هذه الفترة، ولا يجب التهاون بها أو التعامل معها على اعتبار أنها بسبب تناول طعام فاسد، كما يظن البعض، بحسب تعبيره.

أعراض معوية

وتابع الأنصاري بتوضيح أعراض الجهاز الهضمي المنتشرة حاليًا والمتمثلة في قيء وإسهال ومغص شديد، لافتًا إلى أنه في حال ظهور تلك الأعراض على أي شخص يجب التعامل معها على أنها اشتباه كورونا وعليه الالتزام بالبيت وعدم الاختلاط بالآخرين لمدة ثلاثة أيام على الأقل، بحسب قوله.

أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد أغلبها خفيفة بحسب وصف استشاري أول المناعة: «الأعراض بسيطة بتيجي يومين أو 4 أيام بالكتير، معظم الحالات بتعدي بسرعة مفيش داعي للخوف لكن لازم الالتزام وتوخي الحذر»، بحسب قوله.

المياه والسوائل الدافئة

وشدد الأنصاري على أهمية شرب الماء والسوائل الدافئة والابتعاد عن تناول الأكلات السريعة والمشروبات الغازية التي تضعف المناعة، وضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة وتناول الخضروات والفاكهة لتقوية المناعة.

التهوية الجيدة للأماكن المغلقة

أيضًا أكد استشاري أول المناعة على أهمية التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة، والسماح بتجديد الهواء داخل تلك الأماكن ودخول أشعة الشمس، حيث تساعد الحرارة على قتل الفيروس وتعمل الأشعة فوق البنفسجية على تحلل المادة الوراثية للفيروس ويصبح غير قادر على انتشار العدوى بين الأفراد.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مارسة الرياضة وعدم السماع للفتاوى الطبية من غير أهل التخصص: «بلاش نسمع للنصايح اللي بيقولوها ناس مش متخصصة عشان مايحصلش ضرر»، بحسب تعبيره.