كيف تفرق بين نزلة البرد وأعراض فيروس كورونا؟.. استشاري مناعة يجيب

استعرض الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، الفرق بين أعراض نزلات البرد، وفيروس كورونا خاصة مع تزايد إصابات الفيروس خلال الفترة الماضية وتزايد التساؤلات بين المواطنين عن الفرق بينهما خاصة مع وجود تشابه كبير يصعب على المواطنين التميز بينهما.

دور البرد المنتشر حاليا

وقال استشاري الحساسية والمناعة، إن في حال الإصابة بنزلات البرد لن يستغرق الأمر سوى أربعة أيام فقط ويتم الشفاء من خلال الحصول على العلاج المناسب بالذهاب إلى الطبيب والسوائل الدافئة، ولكن في حال الإصابة بفيروس كورونا يستغرق الأمر وقتا أطول ويعاني الشخص بظهور أعراض من يومين إلى 14 يومًا بعد الإصابة .

وتابع الدكتور امجد الحداد، أن أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد تتضمن:

- ارتفاع درجة الحرارة

- الصداع

- الحمى

- تكسير في العضلات

- التهاب الحلق

- السعال الجاف والمستمر

- لا يوجد فقدان لحساة الشم والتذوق

أعراض فيروس كورونا

وعن أعراض فيروس كورونا، أوضح أن الأعراض تستمر فترة أطول من نزلات البرد وتتضمن:

- ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام متتالية

- التعرق الشديد

- النهجان

- فقدان الشهية

- القيء

- بعض المصابين يفقدون حاستي الشم والتذوق

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن أعراض نزلات البرد تزول في خلال يومين، ولكن أعراض فيروس كورونا تستمر لمدة أسبوع أو أكثر، لافتة إلى أنه عند ملاحظة التعرق الشديد وارتفاع درجة الحرارة المستمر وتكسير في العضلات بشكل كبير يجب طلب الرعاية الصحية أو الذهاب إلى مستشفيات الحميات أو الصدر وإجراء الفحوصات للتأكد والحصول على البروتوكول العلاجي.