ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 567.8 مليون.. والصين تسجل «صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 117 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيس للبلاد، بينها 59 حالة في قوانجشي و28 حالة في قانسو، فيما لم تسجل السلطات اي حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليظل إجمالى الوفيات ثابت عند 5226 حالة.

لجنة صينية: خروج 86 حالة من المستشفيات بعد شفائها من الفيروس

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إلى خروج 86 حالة من المستشفيات بعد شفائها من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 221057 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة،16935 إصابة بـ«كورونا» و51 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي إيران، سجلت وزارة الصحة، 5751 إصابة بـ«كورونا» و 13 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7278478 حالة، فيما ارتفعتى حصيلة الوفيات إلى 141499 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية في بيان، إلى ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا»، إلى 7 ملايين و68 الفا و337 شخصا.

الصحة الإيرانية: بدء الموجة السابعة من «كورونا»

من جانبه، قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله، إن الموجة السابعة من «كورونا» بدأت في البلاد، داعيا في مؤتمر صحفي، مواطنيه إلى تلقي جرعة معززة من لقاحات الفيروس وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة المزدحمة.

وسجلت إصابات كورونا حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخرعام 2019، 567 مليونًا و824 ألفًا و848 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و387 ألفًا و753 حالة وفاة، بينما تعافى 538 مليونا و920 ألفا و528 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».