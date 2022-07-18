قوافل طبية لـ«حياة كريمة» في 7 محافظات.. الكشف والعلاج مجانا

تحتل مبادرة حياة كريمة، المرتبة الأولى ضمن مشروعات الدولة والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنّها أبرز وأهم مشروعات البنية التحتية التنموية التي نفذتها مصر إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، حيث نجحت المبادرة الرئاسية في تحقيق المعادلة الصعبة التي أُطلقت من أجلها، للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف، فضلا عن العشوائيات المنتشرة في أرجاء الحضر.

قوافل حياة كريمة

تنشر وزارة الصحة والسكان قوافلها الطبية في مختلف محافظات مصر، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

7 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت وزارة الصحة إن القوافل ستنطلق يومي 18 و19 يوليو بمناطق الخرطوم، مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز شباب شعيب مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، وكوم الحاصل مركز مغاغة محافظة المنيا، وعيادة ألماظة الشاملة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، وشماس مركز براني محافظة مطروح، ووحدة البلاشون مركز بلبيس محافظة الشرقية، وميت دمسيس مركز اجا محافظة الدقهلية.

العلاج على نفقة الدولة

وأكّدت الصحة في بيان لها، على أنّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحة.

42 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال أسبوع

يذكر أنَّ وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت إطلاق 42 قافلة طبية مجانية في تنتشر بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال اسبوع في الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.