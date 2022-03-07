«التضامن»: إيرادات معرض «ديارنا» تخطت 11 مليون جنيه قبل إغلاقه بساعات

ساعات قليلة ويغلق معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية أبوابه، وقد افتتحته وزارة التضامن الاجتماعي، بالقاهرة -للمرة الثالثة هذا العام- بكايرو فيستيفال، طارحة فرصًا كبيرة للتخفيضات ولهدايا عيد الأم، ولاستعدادات رمضان من الديكور والمشروبات والمأكولات النوبية والسيناوية، مشيرة إلى أنه يضم منتجات تراثية على كل شكل ولون، كما يضم ديكورات للمنزل ومفروشات.

إغلاق المعرض مساء اليوم

قال عادل البكساوي، مستشار وزارة التضامن للتسويق لـ«الوطن»، إن ايرادات معرض ديارنا تخطت 11 مليون جنيه، حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيجري إغلاقه مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً.

المنتجات مصنوعة يدويًا

أوضح البكساوي أن المنتجات بالمعرض مصنوعة يدويًا وبصورة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن النوبة ضيفة شرف المعرض، مؤكدًا أن الفنون النوبية الفريدة، والمنتجات الخاصة بالفنانين من ذوي الهمم تزين المعرض.

أكثر من 350 عارضًا مشاركون

أكدت وزارة التضامن في تقرير لها أن المعرض يقام بالشراكة مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والشركة المصرية للاتصالات «we»، بمشاركة أكثر من 350 عارضًا، وسط إجراءات احترازية مشددة، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

رفع مهارات العاملين عبر 420 مركز أسر منتجة

ولفتت «القباج» إلى أن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية يعمل على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مؤكدة أن الوزارة ترعى الأسر المنتجة وتسوّق منتجاتها اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية من خلال المعارض، وتطور منتجاتهم من خلال رفع مهارات العاملين عبر 420 مركز أسر منتجة، و71 مركز تكوين مهني، وتتوسع حاليًا في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، وتعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج، وتشجيع المنتج المحلي.