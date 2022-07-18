«الغرف التجارية»: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأجهزة الكهربائية والمنزلية

شهدت سوق الأجهزة الكهربائية، تراجعاً في المبيعات خلال الفترة الماضية، في وقت يرى تجار ووكلاء وموزعون، أن هناك حالة من الهدوء في سوق الأجهزة الكهربائية، خلال الفترة الحالية، إذا ما قورنت بالفترة المثيلة من العام الماضي، حيث تنتعش مبيعات «المراوح» و«التكييفات»، خلال أشهر الصيف، وهو ما لم يحدث بنفس الوتيرة خلال الصيف الحالي.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجعاً في مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية هذا الصيف، رغم تراجع أسعار التكييفات والمراوح، في ظل ضعف إقبال المستهلكين على عمليات الشراء في الفترة الأخيرة.

مصر لديها اكتفاء ذاتي في الأجهزة الكهربائية والمنزلية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في الأجهزة الكهربائية والمنزلية، بفضل موجة التصنيع التي اتسعت خلال السنوات الأخيرة، جرى خلالها تدشين العديد من خطوط الإنتاج، موضحاً أن مصر تستورد فقط 80% من مستلزمات الإنتاج، لتقوم بعملية التصنيع في الداخل.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية، حالة من الركود في سوق الأجهزة الكهربائية، وأن أنظمة التقسيط، لم تحرك المبيعات على النحو المأمول.

المبيعات تنشط خلال أشهر الصيف تحديداً

يذكر أن مبيعات الأجهزة الكهربائية تنشط في العادة خلال أشهر الصيف، بسبب إقبال العديد من الشباب على الزواج وتأثيث منازلهم بالأجهزة الكهربائية، وخاصة «المراوح» و«التكييفات» التي تنشط مبيعاتها خلال أشهر الصيف تحديداً.

ويشتهر شارع عبد العزيز في منطقة العتبة بالقاهرة، بمحال ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية كافة، بالإضافة إلى وجود الوكلاء والموزعين بتلك المنطقة، التي تعد مقصداً يومياً للراغبين في الشراء بأسعار الجملة.