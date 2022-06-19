كيف تخفض 25% من استهلاك الأجهزة الكهربائية «لو شغالة بريموت»؟

كشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الكثير من الأجهزة المنزلية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عندما تكون مفصولة ويطلق عليها «سارق الكهرباء».

وأضافت أنَّ الأجهزة التي تعمل بالريموت كنترول، وهو وحدة تحكم تشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن بُعد، مثل «التلفزيون - التكييف - والرسيفر» وجميع هذه الأجهزة لا تنطفئ كلياً أي تستمر فيا ستهلاك الكهرباء وذلك عندما يتمّ إطفاءها باستخدام الريموت.

الأجهزة لا تنطفئ كلياً وتستمر في استهلاك الكهرباء

وأشارت إلى أنَّه كلما زاد عدد الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالريموت كلما كانت كمية الكهرباء المستهلكة محسوسة ولا يستهان بها، وهذا ما يعرف بحالة الجهاز في وضع الاستعداد (standby).

وكشفت أن بعض الأجهزة الكهربائية مثل الغسالة والكمبيوتر والطابعة وشاحن المحمول تحتوي على أداة لتهيئة التغذية الكهربائية من مقبس الكهرباء بنفس الجهد أو بجهد منخفض غالباً مع تحويل التيار المتردد إلي تيار مستمر عادة وتعرف هذه الأداة بـ (adapter).

ولفتت إلى أنَّ هذه الأداة تستهلك تيار حتى عندما يكون الجهاز مفصول ويمكن التأكّد بأنفسنا عن طريق ملامسة اليد بـ«مهايئ» شاحن المحمول مثلا فإذا وجد دافئا عندئذ تعلم أنه يستهلك كهرباء على الرغم من أنه مفصول وتعرف بالأحمال الوهمية أو سارق الكهرباء أو الكهرباء المتسربة.

فصل الأجهزة الإلكترونية عن مصدر الكهرباء

وطالبت المشتركون بخفض أو منع الكهرباء المستهلكة في وضع الاستعداد من خلال فصل شاحن المحمول والأجهزة الإلكترونية عن مصدر الكهرباء، لافتًا إلى أنَّه عموما في المنازل فإن 25٪؜ من استهلاك كهرباء الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المتوسط تحدث في حالة وضع الاستعداد.