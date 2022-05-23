شعبة الأجهزة الكهربائية: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيعها

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية إن مصر لديها اكتفاء كامل في تصنيع الأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أن المستورد كامل الصنع والموجود في السوق المصري لا يتعدى الـ3%.

هلال: بعض المصنعين يرفعون أسعار المنتجات

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بعض المصنعين يقومون بالاتجاه نحو رفع أسعار المنتجات بعد قيام التجار بدفع المال، وهنا تقع مسؤولية زيادة الأسعار على المصنعين فقط وليس على التجار.

هلال: مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الأجهزة

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الأجهزة بمواصفات وأسعار ممتازة، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في التجار بعد دفع الأموال للمصانع، حيث تقوم المصانع في أعقاب ذلك برفع السعر على التاجر، ثم يقوم التاجر بتحميل المستهلك الزيادة.

واستطرد: «بعض المصنعين المصريين يقومون برفع أسعار المنتجات بعد الحصول على أموال من قبل التجار بسبب زيادة الخامات، والتي تدخل في التصنيع، والمصنع بيرفع السعر، ودي نقطة كان قرار جهاز حماية المستهلك لازم يتدارسها».

تابع: «جهاز حماية المستهلك اتخذ قرارا بعدم رفع الأسعار على الأجهزة الكهربائية للمستهلكين وضبطها، ونحن نؤيد القرار تماما لأنه بيضمن حق المستهلك والمستهلك ملهوش علاقة بالزيادة الطارئة».