تبدأ من 250 جنيها.. شعبة الأجهزة الكهربائية: مبيعات المراوح ارتفعت و«التكييف نازل»

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، إن مبيعات المراوح والتكييفات تزداد خلال فصل الصيف، مقارنة بفصل الشتاء والفصول الأخرى، لأنه الموسم الخاص بشراء هذه الأجهزة، التي تستخدم في تبريد وتقليل حرارة الجو.

وأضاف «هلال» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال الصيف الجاري، كان هناك إقبال ضعيف على المراوح والتكييفات، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال الوقت الحالي.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أنه خلال الوقت الحالي، يتجه الكثير من المواطنين لتصليح الأعطال التي تتواجد في المراوح والتكييفات، بدلا من شراء أخرى جديدة، بسبب الأحوال الاقتصادية والتضخم العالمي.

أسباب ارتفاع أسعار التكييفات والمراوح

وأوضح أن ارتفاع الأسعار، جاء نتيجة العديد من الأسباب، منها ارتفاع أسعار المواد والقطع الخام التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك أرتفاع أسعار الشحن وتأمينات الشحن البحري، وارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع الوقود وغيرها من الأسباب الأخرى.

ولفت إلى أنه خلال العام الحالي كان الإقبال على المراوح أكثر من التكييفات، نظرا لارتفاع أسعارها بشكل كبير جدا، وهو ما أدى إلى اتجاه الكثير من الأشخاص لشراء المراوح بدلا من التكييفات.

متوسط أسعار المراوح

أشار إلى أن الزيادة في أسعار التكييفات كانت مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالمراوح، ما أدى إلى انخفاض المبيعات للتكييفات بشكل كبير.

ولفت إلى أن متوسط أسعار المراوح من 250 جنيها حتى 300، لافتا إلى أن الإقبال على المراوح أكثر على المراوح التي تركب في الأسقف عن الأخرى، خاصة أن المراوح أقل بكثير في الأسعار من التكييفات.