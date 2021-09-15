السبت.. بدء حملات تحصين الماشية ضد «الطاعون» بالأقصر

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض «طاعون المجترات الصغيرة»، اعتباراً من يوم السبت القادم، الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري، تنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

بدء حملات التطعيم ضد الطاعون.. السبت

من جانبه، قال مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، محمد بشار، إن أعمال حملات التطعيم ضد مرض الطاعون ستجري في وحدات الطب البيطري بجميع مراكز محافظة الأقصر وقراها، للحفاظ على الحيوانات والماشية من إصابتها بالأمراض، على أن يبدأ التطعيم اعتباراً من يوم السبت القادم.

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بضرورة إنهاء جميع الاستعدادات بهدف بدء تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين المواشي والحيوانات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وهو ما يأتي في إطار حفاظ محافظة الأقصر على الثروة الحيوانية.

وناشدت محافظة الأقصر، في بيان رسمي لها في وقت سابق، جميع أصحاب ومربي الحيوانات والماشية بالمحافظة، بالتوجه للوحدات البيطرية التابعين لها، لتطعيم المجترات الخاصة بهم.

رئيس مركز إسنا يتفقد موقع إنشاء كوبري «جانبية أصفون»

من جانب آخر، وفي إطار تعليمات محافظ الأقصر بمتابعة جميع الأعمال الخاصة بالمشروع القومي لتطوير القرى، تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، يرافقه كل من ياسر عشماوي، رئيس شركة مياه الشرب بإسنا، ومحمد حسين، مهندس ري إسنا، فضلاً عن مسئولي جهاز التعمير والشركة المنفذة، موقع إنشاء كوبري على ترعة «جنابية أصفون»، قرب مدخل «نجع غريب» بمركز إسنا.

وأشار رئيس مركز إسنا إلى أنه تمت المعاينة بهدف إزالة كافة المعوقات، التي من الممكن أن تتعارض مع أعمال إنشاء الكوبري أثناء أعمال التنفيذ، كما تم خلال الجولة الاتفاق بين جميع الجهات على إزالة كافة المعوقات، فضلاً عن تغذية بديلة لكابلات الكهرباء والاتصالات وخطوط المياه.