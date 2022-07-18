هنا الزاهد تكشف عن أصعب أدوارها خلال مشوارها الفني

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أصعب أدوارها خلال مشوارها الفني، من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ردت على سؤال أحد متابعيها «ماهو أصعب دور في حياتها الفنية؟»، قائلة: «أصعب دور قدمته شخصية هند في مسلسل أنا وهي».

هنا الزاهد تشارك في بطولة مسلسل «أنا وهي»

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في بطولة مسلسل «أنا وهي»، مع الفنان أحمد حاتم، والذي جرى عرضه في شهر يناير الماضي، وحصل المسلسل علي إعجاب وتفاعل الجمهور.

المسلسل من تأليف مصطفي حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في العمل النجوم هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، أحمد حاتم، سليمان عيد، ميريهان حسين، ومحمود البزاوي.

أحداث مسلسل «أنا وهي»

تدور أحداث مسلسل أنا وهي في إطار كوميدي اجتماعي حول المشكلات النفسية، إذ تعاني «هند»، والتي تجسد شخصيتها الفنانة «هنا الزاهد»، من عقدة تجاه الرجال وتكرههم بشدة، بينما «سليم» والذي يجسد شخصيته الفنان «أحمد حاتم» يعاني من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمر بهما من عقد نفسية.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

ومن جانبه، شاركت الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم «بحبك»، مع الفنان «تامر حسني»، والذي جرى عرضه ضمن سباق عيد الأضحى المبارك، وحاز الفيلم على نجاح كبير في مصر والوطن العربي.

وتصدر فيلم «بحبك» أعلى إيرادات أفلام عيد الأضحى لهذا العام بعد فيلم «كيرة والجن» للنجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم بإطار رومانسي، وخاض الفنان تامر حسني أول تجربة له في الإخراج.