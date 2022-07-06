تفاصيل ضبط متهم بالتحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد في أكتوبر

كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل واقعة التحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد، في مول شهير إذ تبين أن شقيقة الفنانة كانت داخل المول، لقضاء بعض احتياجاتها الشخصية، وفوجئت بعامل يتحرش بها لفظيًا، موجها إليها بعض الكلمات التي تخدش حياءها، وعندما استغاثت بأفراد الأمن الإداري تمكنوا بالإمساك بالمتهم وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

المتهم تحرش لفظيا بشقيقة الفنانة

وبحسب المصادر الأمنية فإن المتهم عامل في بداية العقد الخامس من العمر، قال لشقيقة الفنانة هنا الزاهد «إيه القمر ده»، وبعدها حدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت لاستدعاء الشرطة التي تحفظت على المتهم، واقتادته قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، بينما أفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير مباحث الجنائية بالجيزة، وأعدها المقدم إسلام المهداوي، رئيس المباحث، أن واقعة التحرش ليست مدبرة وإنما حدثت بالمصادفة أثناء وجود شقيقة الفنانة هنا الزاهد في المول.