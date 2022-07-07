مشاهد من عرض «بحبك» لتامر حسني: تدافع الجمهور.. وشقيقة هنا الزاهد تدعمها

أقيم العرض الخاص لفيلم «بحبك»، من بطولة الفنان تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، داخل سينما أحد المولات التجارية بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناع الفيلم وعدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وشهد العرض الخاص لفيلم «بحبك» حالة من التدافع فور وصول تامر حسني للسينما، وتسبب أحد رجال الحراسة في سقوط صحفية على الأرض، لكن ساعدها المطرب على النهوض، واعتذر إليها.

شقيقة هنا الزاهد تدعمها بعد 24 ساعة من تعرضها للتحرش

وحرصت نور الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، علي دعم أختها في العرض الخاص، بعد تعرضها للتحرش، أمس الأول الثلاثاء، داخل أحد المولات التجارية في القاهرة، حسبما أعلنت فرح الزاهد عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام».

يذكر أنه ألقي القبض على المتحرش، واقتيد إلى قسم أول شرطة 6 أكتوبر، بعد تحرير محضر ضده.

علي ربيع وكريم عفيفي في العرض الخاص لـ«بحبك»

وتواجد عدد من النجوم في العرض، أبرزهم علي ربيع وكريم عفيفي، وحرص الأول على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية لصديقه محمد عبدالرحمن «توتا»، بعد خضوعه لجراحة في القلب، قبل أيام، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وأكد «ربيع» مغادرة محمد عبدالرحمن للمستشفى، وانتقاله لمنزله، كي يقضي فترة نقاهة وراحة، بناء على تعليمات الأطباء.

وفي السياق ذاته، أعرب تامر حسني عن سعادته بتقديمه لهذا الفيلم، الذي أكد أنه تجربة سينمائية مختلفة عن سابق أفلامه، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك»، هنا الزاهد، هدى المفتى، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، من تأليف وإخراج تامر حسني.