ممثل التشيك يؤكد ضرورة استمرار العمل الجماعي لمواجهة تغير المناخ.. ويشكر مصر

أكد ممثل جمهورية التشيك، ضرورة الاستمرار في العمل الجماعي العالمي على مدار العام القادم لمواجهة تغير المناخ.

وأشار ممثل جمهورية التشيك، خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبرج للمناخ ببرلين، بعنوان «الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ»، إلى أن كوب 27 المقرر أن ينعقد بمدينة شرم الشيخ، سيتبعه كوب للتنوع البيولوجي، ونحن على استعداد للتعامل مع «مؤتمر الأطراف للمناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي».

ممثل التشيك يعرب عن شكره لمصر وألمانيا

وأعرب عن شكره لـ مصر وألمانيا على استضافتهما لحوار بيترسبرج للمناخ، مؤكدًا الحاجة للتركيز على المسائل التي طرحت من قبل في مؤتمر «كوب 26»، قائلًا: «نحن بحاجة لمناقشة تنفيذ شبكة (سانتيجو)، وأعتقد أنها ستكون مساهمة للحصول على الدعم الفني للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ».