السيسي: دول عديدة تحتاج للمساعدة في مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه يوجد دول تحتاج للمساعدة في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومن المهم أن نفكر في إجراء المزيد بمجال التمويل لمواجهة خسائر تغير المناخ، وهذا يعد اختبارًا لعملنا حول ما إذا كنا قادرين على مواجهة التحديات المفروضة علينا بسبب تغير المناخ، ولذلك يجب أن نستفيد من مؤتمر شرم الشيخ لمناقشة كل الرسائل وطرح كل الأمور على الطاولة ومناقشة الحلول والتحضير لمزيد من المؤتمرات.

علينا زيادة تمويل مواجهة خسائر تغير المناخ

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بافتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ، أنَه كما نتحدث عن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يجب الحديث كذلك عن التعامل مع التحديات الأخرى كالأمن الغذائي وأزمة الطاقة والمجتمع الأكاديمي.

إجراءات مهمة بشأن المناخ في مؤتمر شرم الشيخ

واستكمل أنَّ العلماء بمصر أشاروا إلى مجموعة من الإجراءات المهمة بهذا الصدد، والكثير من الموضوعات المماثلة ستكون على قائمة أعمال مؤتمر شرم الشيخ، مؤكًدًا أنَّه سيتمّ السماح لمنظمات الشباب بالمشاركة بالمؤتمر وحضوره، وسوف يتمّ تخصيص أماكن محددة لهم للتعبير عن مخاوفهم ووجهة نظرهم.

وشرح السيسي، أنَّ «الاستعداد أمر مهم للغاية، وأثق في قدرتنا على مواجهة الأزمة بالاستعداد، وكل ذلك يثبت أنَّ إرادة البشر تجعلهم يواجهون التحديات من صنع البشر نتيجة لما اخترعه الإنسان».