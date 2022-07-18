«وزن ريشة» يدخل أحمد السقا دراما المنصات الرقمية في 8 حلقات

بدأ النجم أحمد السقا التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد «وزن ريشة» المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدي، الذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، إذ مقرر عرض العمل على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

جلسات مكثفة قبل انطلاق تصوير مسلسل وزن ريشة

ويعقد صناع «وزن ريشة» جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لاسيما أنَّ أحمد السقا مشغول بتصوير المشاهد المتبقية الأخيرة من فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة.

تفاصيل فيلم السرب لـ أحمد السقا قبل عرضه

فيلم السرب من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، دياب، كريم فهمى، مصطفى فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف،

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخراً ً في السينمات فيلم العنكبوت، الذي يشارك في بطولته منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، وأكرم الشرقاوي، ومحمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، وشيكو، وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.