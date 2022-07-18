أشرف عقبة: حقنة هتلر خطرة للغاية وقد تؤدي للوفاة (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن حقنة هتلر المتداولة، هي حقنة في منتهى الخطورة وقد تؤدي إلى وفاة الشخص الذي يحصل عليها من الصيدليات دون استشارة الطبيب المختص، وهي حقنة يعطيها البعض للعلاج من نزلات البرد ولكنها في منتهى الخطورة وتهدد حياة من يحصل عليها.

كل مريض يحتاج لعلاج معين طبقا لحالته

وأوضح رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن الحقنة هي 3 في 1، وتحتوي على مضاد حيوي وكروتيزون ومسكن لكنها تشكل خطورة على المرضى وتؤثر عليهم تأثيرا شديدا، وأكد على أن كل مريض يحتاج لعلاج معين طبقا لحالته ومشاكلة الصحية وسنه وظروفه سواء الحمل أو غيره وتختلف الجرعات من شخص لآخر.

خلط الأدوية مع بعضها قد يعطي تأثيرا غير جيد

وأضاف رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، أن خلط الأدوية مع بعضها قد يعطي تأثيرا غير جيد، ولو كان مفيدا لكانت شركات الأدوية أنتجت خليطا رسميا منه، وكل الصيادلة يدرسون في كلياتهم أن خلط الأدوية له ضوابط، وكل الأدوية ممكن يكون لها تأثيرا ضارا على مستخدميها في حالة استخدامها في محلها.