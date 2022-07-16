«الصحة» تحذر من «حقنة هتلر»: توقف عضلة القلب وقد تُسبب وفاة

استنكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من تناول بعض المواطنين مضادات حيوية دون استشارة الطبيب، إذ ذكر أن حقنة «هتلر» عبارة عن تركيبة من الفيتامينات والمضادات الحيوية يقوم البعض باستخدامها عند التعرض لنزلات برد دون استشارة طبية، موضحًا أن المضادات الحيوية قد تؤدي إلى هبوط أو توقف لعضلة القلب ومن ثم الوفاة، ولهذا كل جسم له دواء خاص به بناء على حالته الصحية.

يجب البعد عن تناول العقاقير الطبية دون استشارة طبية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، ويُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أنه يجب البعد عن تناول العقاقير الطبية دون استشارة طبية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تفعيل عدم صرف الدواء دون روشته طبية، كما يتم عمل دوريات رقابية على الأسواق، كما ذكر أن هناك ارتفاعا في معدلات نسبة الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا.

عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول مستشفيات ما زالت في أقل معدلاتها

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول مستشفيات ما زالت في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة، كما أن الوفيات ما زالت في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة، «وصلنا إلى هذا لعدة عوامل أهمها التطعيم، وحتى نحافظ على هذا الاستقرار الوبائي ولا نعود مرة أخرى لزيادة الحالات، نحتاج أن يتلقى التطعيم من لم يحصل عليه، وضرورة أخذ جرعة تنشيطية بعد مرور 6 أشهر على أي جرعة اتخذها»

وأكد أن فترة نشاط جهاز المناعة لا تستمر مدى الحياة، ولكن تظل من 6 إلى 8 أشهر، ويكون تنشيطها من خلال التطعيم أو من خلال الإصابة والتعافي.