«صحة النواب» تتوعد الصيادلة بسبب حقنة هتلر القاتلة: تحركات لوقف فوضى الأدوية

حذرت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة انتشار «سبوبة الأدوية المركبة»، التي تؤدي إلى نهاية مؤلمة، قد تصل إلى الشلل أو الموت، بسبب توقف وظائف الكلى والكبد، يأتي ذلك على خلفية التحذيرات التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخرا، بشأن الآثار السلبية لحقنة البرد «حقنة هتلر»، ومدى خطورتها علي صحة الإنسان.

حقنة البرد القاتلة

أوضحت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات لـ«الوطن»، التوصيات التي أصدرتها لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد المنقضي، بناء على طلب الإحاطة، الذي تقدمت به لمنع تناول حقنة البرد المركبة، لخطورتها على الصحة الإنسان، التى أودت بحياة بعض الأشخاص من بينهم طبيبة صغيرة السن.

وأشارت إلى أن التوصيات التي خرجت من اللجنة، تضمنت ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة «سبوبة الأدوية» المنتشرة والمباعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك منع بيع الأدوية داخل الصيدليات بدون الإشراف الطبي، قائلة: «حقنة البرد قاتلة، ويجب توعية المواطنين بذلك، لأنها تحتوي على مضاد حيوي، كورتيزون، مسكن للآلام».

الروشتة شرطا لصرف الدواء

أضافت عضو «صحة النواب»: بيع الأدوية داخل بعض الصيدليات، لا يعتمد على صيدلي متخصص في قراءة روشتة الطبيب المعالج، وهذه كارثة كبيرة، لأن هناك فارقا كبيرا بين بائع الدواء الذي احترف المهنة بالممارسة، والصيدلي الذي التحق بهذه الكلية وأصبح متخصصا في هذا المجال.

ولفتت إلى أن ممثل نقابة الصيادلة، وعد خلال الاجتماع، باتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة والرقابة على الصيدليات، لكن «لم يحدث ذلك»، والدليل استمرار لجوء بعض الأشخاص إلى حقنة البرد، رغم الحديث عن مخاطرها.

فخ أدوية علاج أمراض السمنة

شددت النائبة إيناس عبد الحليم، إلى أهمية التصدي لسبوبة الأدوية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «هذه الأدوية ما هي الإ فخ كبير، يقع بعض المواطنين الذين يبحثون عن العلاج السريع لأمراض السمنة ضحايا فيه»، مؤكدة أنها ستتقدم بسؤال برلماني خلال الإجازة البرلمانية، حول انتشار فوضى أطباء التخسيس والتغذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقة حصولهم على شهادات معتمدة في هذا المجال.

قانون الصيادلة الجديد

طالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة زيادة درجة الوعي لدى المواطنين، من خطورة اللجوء إلى الأدوية المركبة، لعلاج مشكلات البرد أو السعال أو تكسير العظام، وإصدار قرار من وزارة الصحة، وتعميمه على جميع الصيدليات، بمنع صرف دواء بدون روشتة الطبيب، لافتة إلى أن لجنة الصحة، ستضع مشروع قانون الصيادلة الجديد، على رأس أجندتها في دور الانعقاد الثالث.

يذكر أن النيابة العامة في بورسعيد، كانت قد استدعت صاحب صيدلية لسؤاله في واقعة وفاة عامل منذ أيام، بعد إعطائه حقنة فيتامينات ومسكنات تعرف بـ«حقنة هتلر».