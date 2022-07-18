سامح عاشور يبدأ جولاته الانتخابية بلقاء محامي كفر الشيخ غدا

يعقد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أولى مؤتمراته الانتخابية بعد ترشحه على منصب نقيب المحامين، غدًا الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ، ويقام اللقاء في تمام الواحدة ظهرًا، بالقاعة الفندقية بجوار المستشفى العسكري بكفر الشيخ.

يشار إلى أن «عاشور»، تقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب المحامين، بالانتخابات المقرر عقدها يوم 4 سبتمبر المقبل، يوم السبت الماضي، معلنًا أن شعاره خلال الحملة الانتخابية هو «المحاماة فوق الجميع».

شعاري في الانتخابات «المحاماة فوق الجميع»

وقال «عاشور» خلال كلمة مصورة بثت عبر صفحته على «فيسبوك»: «اخترت شعارًا قصيرًا في كلماته لكن أرى أنه يحمل كل التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع تعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة».

وأكد عاشور: «أنا نقيب لكل المحامين دون تمييز، ليس لي متحدث في هذه الحملة، كي نغلق كل أبواب الترصد القديمة، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه متحدثًا عني، أو أن يقول إنه مفوض عني في أمر من أمور المحامين، أتمنى أن تكون علاقاتي بكل المحامين مباشرة، فالكل مقدم عندي، والكل على مسافة واحدة مني».

نقابة المحامين

وتابع: «أنا عائد لنقابة المحامين لا لتصفية حسابات أو خصومات شخصية، بل سأطرح خلف ظهري كل الخصومات الشخصية، ولا يعنيني سوى الخصومات العينية، بما يعني مشكلات المحاماة والمحامين، ومن يريد أن يتعاون معي في حلول هذه المشكلات، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنا يدي ممدودة معي، كما أنني لن أسمح لأحد لتصفية الحسابات الشخصية معي، ولن أسمح لأحد أحد أن يستغلني لتصفية أي من خلافاته مع المتنافسين أو غيرهم، أي شخص يسيء لمرشح أو غيره من أنصاري أعلن أنني بريء من هذه الأفعال، فأنا لا أقبل الإساءة لأي شخص، سواء هذا الشخص أو ذاك قريب مني أو بعيد، فالمحامين عندي سواء وهم خط أحمر، الجميع على قدم المساواة».