مرشحان في اليوم الثاني لتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين

تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، بالنقابة العامة للمحامين، أوراق مرشحين اثنين هما شادي طلعت ابراهيم، وأحمد علي ابراهيمً جمعة، منذ أن فتحت أبوابها في التاسعة صباح اليوم، وتستمر اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، في تلقي طلبات الترشح لليوم الثاني بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس حتى الثالثة عصرا.

وتتكون اللجنة التي شكلها مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، لاستقبال طلبات الترشح؛ من: «مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي».

واستقبلت اللجنة أمس السبت في أول يوم لها، أوراق 9 مرشحين على منصب النقيب العام.

كشوف المرشحين بانتخابات المحامين

وتختتم اللجنة أعمالها يوم الأربعاء المقبل الموافق 20/7/200، في تمام الساعة الخامسة مساء؛ على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022.

وتبدأ في تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.

أسماء المرشحين في انتخابات المحامين على منصب النقيب

وجاءت أسماء الأساتذة المتقدمون بأوراقهم للترشح في اليوم الأول للانتخابات كالآتي:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

وطالبت النقابة العامة للمحامين، المرشحين لمقعد النقيب العام ضرورة إحضار المستندات الآتية:

1- طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2 - صورة كارنيه 2022 لطالب الترشح.

3 - صورة بطاقة الرقم القومي.

4 - شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من «النادي النهري بالمعادي».

5 - شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 - شهادة بسداد رسوم الاشتراك «النادي النهري بالمعادي».

7 - الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية – سموم»، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.