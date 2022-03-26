سامح عاشور ناعيا رجائي عطية: خالص العزاء لجميع المحامين في مصر

نعى سامح عاشور نقيب المحامين السابق رجائي عطية نقيب المحامين الذي وافته المنية اليوم أثناء مرفعته خلال محكمة إمبابة بالجيزة، قائلا: «‏‎‏‎‏‎بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎‏‎‏‎(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)».

رئيس اتحاد المحامين العرب

‏‎‏‎‏‎وتقدم «عاشور» بخالص العزاء لمحاميي مصر في وفاة رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، قائلا: ‏‎‏‎‏‎(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).

وكان قد رحل عن عالمنا اليوم، الفقيه والمفكر الكبير المستشار رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية صباح أمس خلال مرفعته في جلسة 9 محامين بمحكمة الجيزة بإمبابة، تحديدًا الدائرة 12 جنايات وبعد سقوطه على الأرض قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى إذ تبين وفاته طبيعيًا.

رحيل نقيب المحامين

واتشحت نقابة المحامين بالسواد حزنًا على رحيل نقيب المحامين، وأديت صلاة الجنازة، على نقيب المحامين رجائي عطية بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط القاهرة.