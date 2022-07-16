9 مرشحين يتقدمون بأوراقهم على منصب نقيب المحامين في اليوم الأول

أعلنت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين بالنقابة العامة للمحامين، عن تلقيها أوراق 9 مرشحين على منصب النقيب في اليوم الأول، مشيرة الى أن المرشحين هم

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

فترة عمل اللجنة

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في عملها اليوم منذ التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا ولمدة أربعة أيام على أن تغلق في اليوم الرابع الخامسة مساء.

وطالبت النقابة العامة للمحامين، المرشحين لمقعد النقيب العام ضرورة إحضار المستندات، وطلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

المستندات المطلوبة

2 - صورة كارنيه 2022 لطالب الترشح.

3 - صورة بطاقة الرقم القومي.

4 - شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من «النادي النهري بالمعادي».

5 - شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 - شهادة بسداد رسوم الاشتراك «النادي النهري بالمعادي».

7 - الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية – سموم»، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

استقبال أوراق المرشحين

وتواصل اللجنة المشكلة من مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، عملها في استقبال طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.

وتسير عملية تقديم أوراق السادة المرشحين على مقعد نقيب المحامين، بكل سهولة وانتظام؛ حيث تستمر عملية استقبال طلبات الترشح حتى الساعة الثالثة عصرًا.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقي التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل في التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.