مصر للطيران تسير 9 رحلات من السعودية لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

تسير مصر للطيران غدا، 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة، ورحلة واحدة من جدة إلى برج العرب.

عودة الحجاج

ومن بين الرحلات التي يتم تسييرها، 2 من المدينة المنورة إلى القاهرة، حيث يعود على متن الـ9 رحلات، 2060 من حجاج شركات السياحة وبعثة الداخلية وقرعة «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، البحر الأحمر، الأقصر، قنا، أسوان، وسوهاج»، وترانزيت، وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.