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«مصر للطيران» تسير 11 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

كتب:

ايمن حمزة
12:42 م | السبت 16 يوليو 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير مصرللطيران غدا الأحد ١١ رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

وذلك بواقع ٦ رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و٥ رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلي برج العرب، لعودة إجمالي ٢٥١٥ من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة الوادي الجديد ومطروح والمنيا والإسماعيلية وتضامن الغربية والفيوم والقليوبية وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.

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