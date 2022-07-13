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مصر للطيران تسير 13 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج غدا

كتب:

ايمن حمزة
04:08 م | الأربعاء 13 يوليو 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير «مصر للطيران»، غدا الخميس، 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 9 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة، و4 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة، من بينها رحلة واحدة إلى برج العرب.

ومن المقرر أن تنقل الرحلات 3033 من حجاج شركات السياحة وبعثة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس النواب والقليوبية والدقهلية والغربية وتضامن الجيزة والدقهلية وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.

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بقلم ايمن حمزة