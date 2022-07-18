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دورة تدريبية جديدة في «هندسة الطيران» بأكاديمية مصر للطيران

كتب:

أيمن حمزة
09:48 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن اعتماد سلطة الطيران المدنى المصري للدورة التدريبية التمهيدية الجديدة في مجال هندسة الطيران باسم «Pre-Basic»، وقد تم إعدادها وفقاً لمقاييس ومنهجية دولية، وتقدم بواسطة محاضرين معتمدين علي مدار عشرين يوماً.

دعم صناعة الطيران محليًا وإقليميًا

وقالت الأكاديمية في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور الفعال لأكاديمية مصر للطيران للتدريب في دعم صناعة الطيران محلياً وإقليمياً، ومساهمتها في تأهيل ورفع كفاءة الشباب بهدف اكتساب المهارات الاحترافية للوظائف المختلفة في مجال صناعة النقل الجوي. 

الأكاديمية: نستهدف طلبة كليات الهندسة قسم ميكانيكا 

وتستهدف هذه الدورة طلبة كليات الهندسة قسم ميكانيكا بكافة تخصصاتها بحيث تتيح لهم بعدها إمكانية الحصول علي فرق أساسية «هيكل ومحرك» وذلك قبل التخرج، مما يساهم في إكساب هؤلاء الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، كما تؤهل طلاب هندسة ميكانيكا الطيران للحصول على فرص عمل.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.