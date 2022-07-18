«المحامين» تعلن تقدم مرشحين جديدين على مقعد «النقيب»

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، أنّ السيد أحمد السيد أبوالعينين، وفؤاد سعد فؤاد سعد، قدّما أوراقهما للترشح على مقعد النقيب اليوم، بمقر النقابة في وسط القاهرة.

المرشحون لمقعد نقيب المحامين

وتستمر النقابة في استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام حتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، حيث استقبلت اللجنة في اليوم الأول أوراق 9 مرشحين، وفي اليوم الثاني أوراق 5 مرشحين.

وبحسب لجنة الانتخابات، يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، الجمعة 22/7/2022، على أن يبدأ تلقي التنازلات والاعتراضات والطعون من يوم السبت 23/7/2022 حتى الثلاثاء 26/7/2022، وسيتم الفصل في التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، على أن يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.

وجاء كشف أسماء المتقدمين بأوراقهم للترشح في اليوم الأول للانتخابات كما يلي:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور.

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب.

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام.

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي.

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي.

6 ـ فرج عاشور محمود محمد.

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة.

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود.

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي.

الأوراق المطلوبة للترشح على مقعد نقيب المحامين

وطالبت النقابة العامة للمحامين، المرشحين على مقعد النقيب العام، بإحضار نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة، وصورة كارنيه 2022 لطالب الترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من «النادي النهري بالمعادي»، مع شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب، وشهادة بسداد رسوم الاشتراك «النادي النهري بالمعادي».

وأوضحت النقابة، أنّه سيتم الكشف الطبي داخل أحد المستشفيات الحكومية، ويشمل «نفسية وعصبية – سموم»، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء الكشف.