سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-7-2022 فى البنوك المصرية

زاد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، منذ عودة البنوك المصرية للعمل أمس بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي انتهت السبت الموافق 16 يونيو، وذلك لأهمية الدولار في التأثير على أسعار المنتجات المختلفة والاقتصاد.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المختلفة

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.83 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 19 يوليو الحالي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.93 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 19 يوليو الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

يذكر أنّ انخفاض أسعار الدولار عالميا عزّزت ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع فشل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إقناع المملكة السعودية وكبار المنتجين بزيادة معدلات الإنتاج في الوقت الحالي.